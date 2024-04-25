Путин рассказал, кто должен заниматься соцучрежденями, построенными бизнесом

Президент России Владимир Путин заявил, что развитием и содержанием социальных учреждений, которые были построены представителями бизнеса, должны заниматься власти. Об этом сообщает РИА Новости.

«Учреждения подобного рода перегружают баланс и ставят предприятия в непростые условия. Поэтому лучше пускай административные органы работают напрямую с Минэкономразвития, с Минфином, получают необходимые ресурсы на содержание и развитие социальных учреждений, которые строит бизнес», — сказал Путин.

До этого Путин заявил о необходимости поддерживать приобретение или создание российскими компаниями инфраструктуры за рубежом. Российский лидер отметил, что те, кто создал или приобрел инфраструктуру за рубежом, чувствуют себя достаточно уверенно.

В начале апреля РБК со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы (ФНС) сообщало, что по итогам отчетного 2022 года число иностранных компаний, контролируемых российскими резидентами, выросло рекордными за пять лет темпами.

Ранее выручка Apple в России рекордно упала.