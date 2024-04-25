Путин рассказал, кому сопуствтует успех в бизнесе

Об этом он сказал на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), передает РИА Новости.

«Независимо от масштаба бизнеса успех сопутствует, безусловно, тем, и вы это знаете лучше, чем кто-либо другой, кто умеет правильно воспринимать динамичные рыночные условия и готов под эти условия меняться, инвестировать в научные разработки и собственные технологические решения», — сообщил Путин.

До этого сообщалось, что Путин в рамках съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) заявил, что Россия не собирается абсолютно все производить у себя, но должна увеличить выпуск товаров и услуг на собственной технологической базе. По мнению президента, обеспечивать производство каждого товара и/или услуги внутри страны бессмысленно и не нужно.

Путин выступает на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, который проходит в Москве. По данным газеты «Ведомости», на мероприятии российский бизнес рассчитывает обсудить с главой государства сохранность своей собственности, развитие инфраструктуры и рынка труда, снятие транспортно-логистических ограничений, налоговые льготы и другие вопросы. Изначально съезд был запланирован еще на 15 февраля, но его перенесли из-за послания президента Федеральному собранию и выборов.

Ранее Путин заявил о необходимости увеличить объемы промышленности в России.