Россиян предупредили о перебоях в работе приложения Райффайзенбанка

Приложение Райффайзенбанка перестало отправлять переводы по номеру телефона. Соответствующее уведомление пришло клиентам банка в самом приложении.
Также для клиентов банка сейчас недоступны переводы между счетами.
«Простите за неполадки, мы очень спешим все исправить», — обратилась пресс-служба банка к клиентам.
До этого оплата связи в приложении Райффайзенбанка стала недоступна из-за КИВИ банка.
В октябре 2023 года Райффайзенбанк ограничил число стран для переводов свыше €30 тыс.
В Райффайзенбанке отметили, что изменения связаны с «требованиями банков-корреспондентов и касаются клиентов физических лиц».
«В другие страны, в отношении которых ранее не были установлены ограничения на переводы, можно перевести до €30 тыс. в календарный месяц. Минимальная сумма за один перевод — €20 тыс.», — говорится в публикации.
Уточняется, что лимит будет действовать для всех переводов за границу, а не для каждой отдельной страны.
Ранее Украина на время приостановила статус Райффайзен банка как «спонсора войны».