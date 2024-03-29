Россиян предупредили о перебоях в работе приложения Райффайзенбанка

Приложение Райффайзенбанка перестало отправлять переводы по номеру телефона. Соответствующее уведомление пришло клиентам банка в самом приложении.

Также для клиентов банка сейчас недоступны переводы между счетами.

«Простите за неполадки, мы очень спешим все исправить», — обратилась пресс-служба банка к клиентам.

До этого оплата связи в приложении Райффайзенбанка стала недоступна из-за КИВИ банка.

В октябре 2023 года Райффайзенбанк ограничил число стран для переводов свыше €30 тыс.

В Райффайзенбанке отметили, что изменения связаны с «требованиями банков-корреспондентов и касаются клиентов физических лиц».

«В другие страны, в отношении которых ранее не были установлены ограничения на переводы, можно перевести до €30 тыс. в календарный месяц. Минимальная сумма за один перевод — €20 тыс.», — говорится в публикации.

Уточняется, что лимит будет действовать для всех переводов за границу, а не для каждой отдельной страны.

Ранее Украина на время приостановила статус Райффайзен банка как «спонсора войны».