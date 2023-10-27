Райффайзенбанк сократит число стран для переводов в евро

Райффайзенбанк с 1 ноября 2023 года решил ограничить географию переводов на суммы более €30 тыс., кроме того, такие операции будут доступны только для 41 государства. Об этом сообщает в Telegram-канале кредитной организации.

В Райффайзенбанке отметили, что изменения связаны с «требованиями банков-корреспондентов и касаются клиентов физических лиц».

«В другие страны, в отношении которых ранее не были установлены ограничения на переводы, можно перевести до €30 тыс. в календарный месяц. Минимальная сумма за один перевод — €20 тыс.», — говорится в публикации.

Уточняется, что лимит будет действовать для всех переводов за границу, а не для каждой отдельной страны.

До этого сообщалось, что суд обязал Райффайзенбанк разместить контррекламу из-за распространения недостоверной рекламы акции «Кешбэк на все».

13 сентября Банк России аннулировал лицензию у Райффайзенбанка на осуществление депозитарной работы по заявлению самого банка.

Ранее ЦБ аннулировал лицензию Райффайзенбанка на депозитарную деятельность.