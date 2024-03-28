Производство мороженого в РФ достигло рекордных объемов

В 2023 году производство мороженого в России достигло рекордных объемов в 524 тысячи тонн. Об этом заявили в Национальном союзе производителей молока «Союзмолоко» передает «Интерфакс».

Отмечается, что на пять крупнейших компаний приходится 43% рынка. Они обеспечили 60% прироста объемов производства мороженого.

Первое место по объемам производства заняла ГК «Айсбери», которая за год произвела 71 тысяч тонн, на втором месте — ГК «Ренна» и 55 тысяч тонн, на третьем месте — компания Unilever с годовым производством в 40 тысяч тонн.

По словам главы «Союзмолока» Артема Белова, рост спроса и производства мороженого в России был связан с теплой погодой.

Отмечается, что в стране выросло потребление вафельных рожков, при этом по сравнению с 2022 годом доля вафельных стаканчиков в общем объеме потребления в 2023 году снизилась с 43 до 40%.

До этого глава «Союзмолока» заявил, что Россия через четыре года станет самообеспеченной по молоку.

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