Россия через три — четыре года сможет начать полностью самостоятельно обеспечивать себя молоком. Об этом сообщил генеральный директор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов, написало агентство «Прайм».

«Если посмотреть на перспективу, в течение трех — четырех лет мы действительно сможем выйти на полное выполнение показателей по самообеспеченности по молоку», — сказал Белов.

По словам главы союза, в прошлом году прирост производства составил 3% или около 800 тыс. тонн, а объем покупок за границей снизился на 10%, что составляет в товарном выражении около 700 тыс. тонн.

Белом добавил, что эффективность российских сельхозпредприятий на сегодняшний день сопоставима с параметрами предприятий Евросоюза (ЕС).

На прошлой неделе лава АНО «Центр компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий» (ЦКИКТ) Илья Массух выразил мнение, согласно которому российские граждане в ближайшие годы полностью откажутся от западных онлайн-сервисов.