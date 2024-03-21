Женщина покрасила волосы шоколадным мороженым и удивила соцсети

Женщина из Индии покрасила волосы шоколадным мороженым и удивила пользователей соцсетей, пишет The Indian Express.

Индианка рассказала, что видела в интернете видео, на котором парикмахер красит волосы клиентки в каштановый цвет с помощью мороженого и решила повторить этот эксперимент. Для этого женщина взяла небольшую емкость, накрошила туда три вида шоколадного мороженого, а получившуюся смесь нанесла на локоны на 20 минут.

После того, как женщина смыла в головы образовавшийся раствор, ее волосы действительно стали темнее на несколько тонов. Впрочем, многие зрители не оценили этот способ, сообщив, что лучше воспользуются традиционными методами окрашивания.

«Для достижения наилучшего результата используйте бензин и спички», — шутят комментаторы.

Ранее соцсети удивила 78-летняя женщина, которая подтягивается на турнике и поднимает гантели.