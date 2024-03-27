Стало известно, сколько россиян столкнулись с мошенниками после теракта в «Крокус Сити»

Почти каждый восьмой опрошенный россиянин (13%) столкнулся с фейковыми сборами средств якобы для помощи пострадавшим при теракте в московском торгово-развлекательном центре «Крокус Сити Холл». Об этом свидетельствует опрос 3 тыс. человек, проведенный финансовым маркетплейсом «Выберу.ру», копия есть у «Газеты.Ru».

Наиболее распространенным был формат рассылки в мессенджерах — 6% участников исследования замечали подозрительные сообщения в чатах. Еще 4% видели фейковые сборы в Telegram-каналах, а 3% сталкивались с другими видами интернет-мошенничества под прикрытием трагедии. Мошенники активно эксплуатировали тему резонансного преступления в корыстных целях.

«Появление таких мошеннических схем было ожидаемым. Преступники следят за инфоповодами и быстро подстраиваются под резонансные события. Однако в этот раз масштабы не приобрели катастрофических размеров, в том числе благодаря предупреждениям от руководства «Крокуса» и бдительности самих граждан», — отметила директор департамента коммуникационной политики маркетплейса Анна Романенко.

По данным маркетплейса, 38% пользователей, заметивших подозрительную активность, сообщили о ней в правоохранительные органы, препятствуя распространению мошеннических схем.

До этого министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал , сколько человек выписали из больниц после теракта в «Крокусе».

Ранее обвиняемых в теракте в «Крокусе» доставили в СИЗО.