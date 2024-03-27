Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, сколько россиян столкнулись с мошенниками после теракта в «Крокус Сити»

Почти 13% россиян заметили фейковые сборы для пострадавших в «Крокус Сити»

close
100%
Sergei Vedyashkin/Moscow News Agency/Handout via Reuters

Почти каждый восьмой опрошенный россиянин (13%) столкнулся с фейковыми сборами средств якобы для помощи пострадавшим при теракте в московском торгово-развлекательном центре «Крокус Сити Холл». Об этом свидетельствует опрос 3 тыс. человек, проведенный финансовым маркетплейсом «Выберу.ру», копия есть у «Газеты.Ru».

Наиболее распространенным был формат рассылки в мессенджерах — 6% участников исследования замечали подозрительные сообщения в чатах. Еще 4% видели фейковые сборы в Telegram-каналах, а 3% сталкивались с другими видами интернет-мошенничества под прикрытием трагедии. Мошенники активно эксплуатировали тему резонансного преступления в корыстных целях.

«Появление таких мошеннических схем было ожидаемым. Преступники следят за инфоповодами и быстро подстраиваются под резонансные события. Однако в этот раз масштабы не приобрели катастрофических размеров, в том числе благодаря предупреждениям от руководства «Крокуса» и бдительности самих граждан», — отметила директор департамента коммуникационной политики маркетплейса Анна Романенко.

По данным маркетплейса, 38% пользователей, заметивших подозрительную активность, сообщили о ней в правоохранительные органы, препятствуя распространению мошеннических схем.

До этого министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал , сколько человек выписали из больниц после теракта в «Крокусе».

Ранее обвиняемых в теракте в «Крокусе» доставили в СИЗО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами