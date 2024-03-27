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Путин призвал максимально сократить число проверок бизнеса

Путин призвал сократить число проверок бизнеса, при этом защищая потребителей

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Валерий Шарифулин/РИА Новости

Стоит максимально сократить число проверок бизнеса, но при этом необходимо обеспечить интересы потребителей. Об этом заявил президент России Владимир Путин на коллегии Генпрокуратуры России, сообщает РИА Новостиа.

Российский лидер отметил, что речь идет о двух сторонах одной медали. С одной стороны, отметил он, следует ослабить административное давление, а с другой — нельзя забывать и о потребителях.

27 марта Путин на коллегии Генпрокуратуры призвал не допускать силового давления на предпринимателей в корыстных целях.

До этого глава Минфина России Антон Силуанов на лекции в Финансовом университете при правительстве России заявил, что все предложенные президентом России Владимиром Путиным задачи будут выполнены без нарушения баланса бюджета.

Силуанов также пообещал выделить средства на все поручения президента, озвученные в ходе послания Федеральному собранию.

Ранее Минфин оценил объем замороженных в России иностранных активов.

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