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Китай предложил свою поддержку МВФ

Вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн заявил о готовности Китая поддерживать МВФ

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Yuri Gripas/Reuters

Вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн заявил о готовности Китая продолжать поддерживать МВФ (Международный валютный фонд). Его слова приводит РИА Новости.

«Китайское правительство готово продолжать поддерживать МВФ для внесения нового вклада в содействие глобальной стабильности и процветанию», — заявил китайский дипломат на встрече с директором-распорядителем фонда Кристалиной Георгиевой.

При этом глава МВФ заявила, что продвижение трансформации модели роста и высококачественного финансового развития Китаем будет стимулировать развитие мировой экономики.

До этого в МВФ заявили о возможности роста экономики КНР за 15 лет на 20%.

По ее словам, при наличии комплексного пакета ориентированных на рынок реформ КНР могла бы расти значительно быстрее, чем при сохранении нынешнего статус-кво. Георгиева подчеркнула необходимость перевода сектора недвижимости на более устойчивую основу и снижения долговых рисков местных властей для плавного перехода к новой эре качественного роста.

Ранее в МВФ заявили, что Украина до конца года должна заплатить $2,9 млрд за обслуживание кредитов.

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