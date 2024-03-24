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В МВФ рассказали о потенциале экономики Китая

В МВФ заявили о возможности роста экономики КНР за 15 лет на 20%

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Хайлу Ван/Architectural Photography Awards

В Международном валютном фонде (МВФ) считают, что реальный сектор экономики Китая может вырасти на 20% в течение ближайших 15 лет благодаря проведению рыночных реформ. Об этом заявила директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева на Форуме развития Китая, передает ТАСС.

По ее словам, при наличии комплексного пакета ориентированных на рынок реформ КНР могла бы расти значительно быстрее, чем при сохранении нынешнего статус-кво. Георгиева подчеркнула необходимость перевода сектора недвижимости на более устойчивую основу и снижения долговых рисков местных властей для плавного перехода к новой эре качественного роста.

Глава МВФ также призвала к решительным шагам по сокращению объемов недостроенного жилья, предоставлению пространства для рыночных корректировок, оптимизации бизнес-среды и обеспечению равных условий для частных и госкомпаний. Инвестиции в человеческий капитал и здравоохранение обеспечат повышение производительности, добавила Георгиева.

Она отметила огромный потенциал КНР в сферах искусственного интеллекта и зеленой экономики.

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