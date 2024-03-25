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Названа сумма, которую Украина задолжала западным странам

МВФ: Украина до конца года должна заплатить $2,9 млрд за обслуживание кредитов

Долг Украины западным кредиторам составляет приблизительно $2,9 млрд. Данную сумму Киев обязался выплатить за обслуживание поставленных ранее кредитов, сообщает ТАСС.

Отмечается, что в 2024 году Украина должна выплатить фонду примерно 2,2 млрд SDR [special drawing rights — специальные права заимствования — расчетные денежные единицы в рамках Международного валютного фонда], что составляет приблизительно $2,9 млрд. Главные выплаты Украине предстоят в марте и сентябре, в обоих случаях — на сумму свыше $718 млн.

До этого сообщалось, что Украине предстоят крупные выплаты по долгам перед Международным валютным фондом (МВФ) и в ближайшие семь лет, следует из данных на сайте организации.

В октябре 2022 года Украина перечислила Фонду крупнейший за 8 лет платеж по своим кредитам на сумму свыше $882 млн. Расходная часть бюджета Украины на 2024 год запланирована в размере $86 млрд, доходная — $45 млрд. При этом половина бюджета страны субсидируется западными союзниками, а переход на самообеспечение в будущем будет крайне сложен, предупредил в марте замминистра экономики Тарас Качка.

Ранее Украина получила новый многомиллионный заем.

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