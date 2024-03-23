Путин подписал закон о налоговых вычетах на долгосрочные сбережения

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому вводится новый налоговый вычет по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) на долгосрочные сбережения граждан. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что данный налоговый вычет составит не более 400 тысяч рублей в год. Также документ предусматривает вычет по НДФЛ на сумму уплаченных пенсионных взносов по договорам негосударственного пенсионного обеспечения.

До этого сообщалось, что Госдума одобрила во втором и третьем чтениях закон о налоговых льготах для граждан, формирующих долгосрочные сбережения.

Документ предусматривает налоговые вычеты по НДФЛ в сумме взносов по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, долгосрочных сбережений в НПФ, а также средств, внесенных на индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) с 2024 года и доходов по таким счетам. Максимальный размер вычетов составит 400 тыс. руб. в год.

Для получения вычетов должны соблюдаться условия: договор долгосрочных сбережений действует минимум 10 лет, договор по ИИС — минимум 5 лет с ежегодным увеличением срока на 1 год до 10 лет. Сохраняются вычеты для ИИС, открытых до 2024 года.

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