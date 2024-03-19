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Первые компании из реестра МТК получили кредиты на упрощенных условиях

Глава Корпорации МСП Исаевич: Россия уделяет особое внимание развитию технологий

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Первые 8 предприятий, имеющие статус малых технологических компаний (МТК), получили льготные кредиты по ставке 3% годовых, сообщил генеральный директор Корпорации МСП, председатель наблюдательного совета МСП Банка Александр Исаевич.

«Сейчас государство уделяет особое внимание развитию технологий. Это не только IT-сектор, но и наука, медицина, производственные компании. Специально для развития потенциала таких предприятий реализуется стратегическая инициатива «Взлет — от стартапа до IPO», — отметил Исаевич.

Глава Корпорации МСП подчеркнул, что МСП Банк является оператором программы.

«Решение масштабировать программу за счет увеличения суммы кредита для МТК и распространения льгот на сегмент МСП+ востребовано бизнесом. Это также поможет ускорению процесса импортозамещения в важнейших сферах», — отметил он.

Одной из первых МТК, получивших кредит на новых условиях, стал разработчик инженерных решений для аэродромных объектов, столичная компания «ИВК АИР Групп». Ей направят кредит в размере 300 млн рублей.

Также одной из первых кредит на льготных условиях получила «НПП «Технология» из Челябинской области, которая занимается производством и поставками модификаторов для чугуна и стали и оборудованием для этих процессов.

Кроме того, некоторые компании получили статус МТК во время рассмотрения заявок на предоставление кредита. Например, производитель осветительного оборудования из Томской области «Физтех-Энерго». Предприятие планирует за счет кредита в 30 млн рублей увеличить закупку комплектующих для наращивания темпов производства и провести ремонт помещений предприятия.

Общий объем заключенных кредитных договоров с компаниями, имеющими статус МТК, составил 2 млрд рублей.

Напомним, МСП Банк участвует в реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Реализацию инициативы президента России Владимира Путина курирует первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов.

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