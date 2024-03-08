Россия и Турция обсуждают создание газового хаба в Стамбуле

Турция рассчитывает в кратчайшие сроки ввести в эксплуатацию «газовую торговую платформу» в Стамбуле в сотрудничестве с российским «Газпромом». Об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Альпарслан Байрактар, передает ТАСС.

«Мы работаем над созданием газовой торговой платформы для финансового центра Стамбула, сотрудничаем с «Газпромом». Думаем, что сможем запустить ее в короткие сроки», — сказал Байрактар.

По его словам, Анкара стремится нарастить мощности по приему газа в Силиври — турецкий рынок природного газа четвертый по величине в Европе.

Идею турецкого газового хаба выдвинул в октябре 2022 года Владимир Путин после взрывов на «Северных потоках». Он предложил переместить утраченные объемы российских поставок в регион Черного моря и создать в Турции площадку для экспорта газа, в том числе в Европу, а также для определения цен.

В декабре вице-премьер РФ Александр Новак сообщал, что «Газпром» и Анкара согласовывают «дорожную карту» проекта, реализация которого может начаться в 2024 году. Источник в турецкой администрации говорил, что этот вопрос планируется обсудить во время предстоящего визита Путина.

До этого стало известно, что Казахстан планирует нарастить транзит российского газа в Узбекистан.

Ранее Путин назвал самого надежного энергопартнера России.