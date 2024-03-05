Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин разрешил нескольким компаниям не раскрывать полностью внутреннюю информацию

Путин дал право ряду компаний частично не раскрывать корпоративную информацию

close
100%
Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин принял решение расширить число компаний, которые могут не в полной мере раскрывать корпоративную информацию. Список пополнили «Газпром» и несколько его дочерних структур, следует из документа, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Отмечается, что в перечень также вошли Газпромбанк, «Газпромнефть», ГЭХ и «Мосэнерго». Кроме того, в списке оказались 48 юридических лиц, среди которых «Газпром газораспределение» и «Газпром трансгаз», Московский и Омский нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) и несколько структур «Газпромнефти».

До этого Путин отметил вклад «Газпрома» в укрепление технологического суверенитета России. По его словам, партнерские компании нацелены на укрепление технологического суверенитета страны, в них участвуют научные коллективы и предприятия в энергетическом машиностроении, металлургии, строительстве и других отраслях.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами