Путин разрешил нескольким компаниям не раскрывать полностью внутреннюю информацию

Президент России Владимир Путин принял решение расширить число компаний, которые могут не в полной мере раскрывать корпоративную информацию. Список пополнили «Газпром» и несколько его дочерних структур, следует из документа, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Отмечается, что в перечень также вошли Газпромбанк, «Газпромнефть», ГЭХ и «Мосэнерго». Кроме того, в списке оказались 48 юридических лиц, среди которых «Газпром газораспределение» и «Газпром трансгаз», Московский и Омский нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) и несколько структур «Газпромнефти».

До этого Путин отметил вклад «Газпрома» в укрепление технологического суверенитета России. По его словам, партнерские компании нацелены на укрепление технологического суверенитета страны, в них участвуют научные коллективы и предприятия в энергетическом машиностроении, металлургии, строительстве и других отраслях.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».