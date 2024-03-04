Собянин назвал прибыль федерального бюджета от проекта БКЛ

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил российскому президенту Владимиру Путину о том, что федеральный бюджет пополнился больше, чем на триллион рублей после начала строительства Большой кольцевой линии. Об этом сообщает РИА Новости.

«Если посмотреть экономическую отдачу, федеральный бюджет за счет БКЛ получил уже больше триллиона рублей — федеральный бюджет и внебюджетные фонды экономического эффекта, бюджетного эффекта», — сообщил Собянин.

До этого Собянин на встрече с президентом России Владимиром Путиным доложил ему о двузначных темпах роста в фармацевтике, электронике и производстве продуктов питания на территории столицы в 2023 году. Во время встречи Собянин сообщил главе государства, что ввод жилья, социальных объектов и коммерческой недвижимости в Москве превысил 15 млн квадратных метров. Также он рассказал, что государственные и частные инвестиции в экономику столицы достигли 6,9 трлн руб. Мэр уточнил, что город реализовал такие проекты, как Большая кольцевая линия метро (БКЛ) и Московский скоростной диаметр.

При этом Собянин указал на то, что локомотивом развития экономики столицы является обрабатывающая промышленность. По итогам 2023 года Москва поставила абсолютный рекорд по росту обрабатывающих отраслей (без учета нефтеперерабатывающей) — 22,3%, уточнил он.

Мэр сообщил, что также в 2023 году началось строительство первой в России гигафабрики по производству литийионных батарей для электротранспорта. Фабрика появится в Красной Пахре, входящей в Троицкий и Новомосковский административные округа (ТиНАО).

Ранее Собянин заверил, что Москва выполнит все поручения президента по реализации проекта ВСМ-1.