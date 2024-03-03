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Стали известны мировые лидеры по женской занятости

Армения оказалась в мировых лидерах по женской занятости

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Sergei Grits/AP

Среди мировых лидеров по женской занятости оказались Армения, Туркменистан и Бурунди. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на статистику Всемирного банка.

Обнародованная в настоящий момент статистика отражает занятость по состоянию на конец 2022 года.

На первом месте в мире по доле женской занятости в общем числе работающих граждан оказалась Армения (52,76%), на втором месте Туркменистан (52,61%), на третьем — Бурунди (51,96%). За ними следуют Мозамбик, Южный Судан, Зимбабве, Белоруссия, Барбадос и Литва.

Россия оказалась на 22-м месте с долей женской занятости в 49%. В конце списка традиционно оказались арабские страны, где доля работающих мужчин значительно превышает долю работающих женщин.

До этого сообщалось, что в России специалисты, которые постоянно общаются с людьми и работают с финансами, больше других подвержены эмоциональному и профессиональному выгоранию. В группе риска находятся работники сферы услуг, менеджеры по продажам, бухгалтеры, финансисты и экономисты.

Ранее россияне назвали самые простые способы увеличения дохода.

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