Названы самые популярные у россиян города для поездок в марте

Большинство россиян поедут в марте в Москву и Стамбул — эти города стали самыми популярными из внутренних и зарубежных направлений. Такую статистику «Газете.Ru» предоставили в пресс-службе сервиса онлайн-бронирований авиабилетов Авиасейлс.

По данным сервиса, доля зарубежных бронирований авиабилетов в марте выросла на 19% по сравнению с предыдущим годом. Тем не менее 60% бронирований в первый весенний месяц приходится на города России.

В Москву отправится 10% всех путешественников в марте. Средний чек бронирования на одного пассажира составил 13 680 рублей туда-обратно. Средняя продолжительность поездки — шесть дней. Порядка 8% бронирований пришлось на Санкт-Петербург, а средняя стоимость авиабилета туда-обратно составит 12 680 рублей. Россияне планируют путешествие в Петербург в среднем на шесть дней.

Столько же туристов в марте отправятся в Сочи, и отдохнут там в среднем неделю. Перелет туда-обратно обойдется в около 19 130 рублей. Еще 4% полетят в Минеральные Воды, и отдохнут там рекордные девять дней. Билеты на одного стоят в среднем 17 750 рублей туда-обратно. На Калининград приходится 2% бронирований, а средний чек бронирования составляет 14 920 рублей на шесть дней.

Еще 2% бронирований пришлось на другое популярное направление — Казань. Перелет на одного человека в марте обойдется в 10 900 рублей туда-обратно, а путешествие продлится в среднем четыре дня.

На Стамбул пришлось чуть больше 7% всех зарубежных бронирований россиян на март. Туристы отправятся туда на неделю, а перелет будет стоить порядка 32 580 рублей туда-обратно. Почти столько же путешественников планируют отдых в Баку, и проведут там девять дней. Билеты бронируют в среднем за 25 519 рублей туда-обратно на одного пассажира.

На Ереван приходятся 6% зарубежных билетов, а средний чек составляет 24 550 рублей. Россияне будут отдыхать в столице Армении чуть больше недели. Еще 4% отдыхающих за рубежом отправятся в Дубай, и проведут там в среднем восемь дней. Перелет туда-обратно обойдется в среднем 55 030 рублей.

Еще 4% бронирований пришлось на Ташкент, а отдых в столице Узбекистана будет самым длительным — в среднем 12 дней. Авиабилеты туда-обратно обойдутся в порядка 29 420 рублей на одного пассажира. Порядка 3% отправятся в Тбилиси, и проведут там порядка недели. Перелет стоит в среднем 37 580 рублей туда-обратно.

Сервис провел исследование на прошлой неделе.

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