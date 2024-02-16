Евросоюз закупил сырья из РФ на €30 млрд в 2023 году

Евросоюз в 2023 году закупил нефти и газа из России на 30 миллиардов евро, что в 2,9 раза ниже, чем в 2022 году. Это следует из данных агентства Eurostat.

Отмечается, что в 2022 году товарооборот стран Евросоюза с Россией составлял свыше 90 миллиардов евро. В тот период цена за баррель нефти в среднем составляла 100 долларов. При этом относительно периода 2021 года оборот взаимной торговли РФ и ЕС сократился в 2,8 раза.

Также из сообщения следует, что в прошлом году импорт товаров из РФ в ЕС превысил 50 миллиардов евро, а экспорт составил 38,3 миллиарда евро.

До этого сенатор, представляющий Крымский регион, член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков назвал абсурдным утверждение о том, что европейские страны могут обойтись без поставок российского газа.

При этом СМИ сообщали со ссылкой на источники в украинском правительстве, что Украина не планирует продлевать договор о транзите российского газа через свою территорию в Европу после 2024 года. Транзит будет возможен только при условии аренды мощностей украинской газотранспортной системы после истечения срока действия договора.

Ранее сообщалось, что доходы бюджета РФ от нефти и газа упали на четверть из-за санкций.