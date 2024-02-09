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Немецкий депутат допустил рост цен на СПГ из-за США

Депутат ФРГ Эрнст допустил рост цен на СПГ в ЕС из-за решения США о контрактах

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Issei Kato/Reuters

Намерение США приостановить согласование новых контрактов на поставки сжиженного природного газа (СПГ) в другие страны может повлиять на цены в Европе. Об этом заявил депутат бундестага от партии «Союз Сары Вагенкнехт» Клаус Эрнст, передает ТАСС.

«Если в будущем к нам из США будет поступать меньше газа, то это также окажет дальнейшее влияние на цены. В этом отношении очевидно, что США не являются надежным поставщиком СПГ», — сказал Эрнст.

До этого Клаус Эрнст заявлял, что ФРГ не может больше полагаться на поставки сжиженного природного газа из США. По его словам, импортируемое из Штатов топливо менее экологично.

По его мнению, проблему можно решить за счет запуска неповрежденного трубопровода «Северный поток — 2». Это повысило бы надежность поставок и снизило цены на энергоноситель, считает депутат.

Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявлял, что Россия готова поставлять СПГ в Европу по уцелевшей трубе «Северного потока — 2», однако ФРГ не открывает его.

Ранее сообщалась, что Германия решила не приостанавливать расследование по «Северным потокам».

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