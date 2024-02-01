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Путин высказался о перспективах углеводородной энергетики

Путин: человечеству никуда не деться от углеводородной энергетики еще много лет

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Президент России Владимир Путин заявил, что человечеству еще много лет никуда не деться от углеводородной энергетики. Соответствующее заявление глава государства сделал на открытии современных кампусов в регионах РФ, в котором он принял участие по видеоконференцсвязи (ВКС), сообщает ТАСС.

Он указал, что развивать альтернативные виды энергии нужно. В РФ, как отметил Путин, делают это. Вместе с тем он высказал мнение, что от углеводородной энергетики «в ближайшие десятилетия, многие десятилетия человечеству никуда не деться».

Российский лидер добавил, что это «медицинский факт».

До этого президент РФ заявил, что Россия планирует достичь углеродной нейтральности не позднее 2060 года.

В августе 2023 года Путин отмечал, что альтернатива нефти, газу и другим видам углеводородного топлива в мире в обозримом будущем отсутствует.

Ранее эксперты рассказали, почему Россия не может уйти от нефтегазовой зависимости.

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