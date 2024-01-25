Власти Украины намерены продать иностранцам два государственных банка

Заместитель главы министерства финансов Украины Юрий Драганчук заявил, что Киев намерен продать иностранным инвесторам два украинских государственных банка — «Укргазбанк» и Sense Bank, сообщает газета «Коммерсантъ».

По словам Драганчука, с осени прошлого года имеется заинтересованность иностранных инвесторов в «Укргазбанке» и Sense Bank. Поэтому эти государственные банки активно готовятся к продаже.

Чиновник отметил, что в ближайшее время министерство финансов выберет финансовых советников для этих банков. Драганчук подчеркнул, что украинское правительство готовит совместно со Всемирным банком законы, которые должны сделать более прозрачной процедуру продажи.

Заместитель министра финансов Украины заявил, что власти страны в дальнейшем не исключают продажу «Приватбанка». Правительство, по его словам, придерживается стратегии уменьшения банковского сектора.

Ранее сообщалось, что «Первый инвестиционный банк», работающий на Украине, перешел под контроль государства.

Ранее Верховная рада Украины официально ввела термин «рашизм».