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Путин просил кабмин подумать над допподдержкой отечественных поставщиков рыбы

Путин поручил подумать над допподдержкой российских поставщиков рыбы

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Сергей Савостьянов/Pool/РИА Новости

Российский президент Владимир Путин в рамках совещания с правительством поручил главе министерства финансов Антону Силуанову и главе министерства сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву поразмышлять над возможностью расширения мер дополнительной поддержки российских поставщиков рыбной продукции. Его слова передает РИА Новости.

«Антон Германович, посмотрите с Дмитрием Николаевичем, ладно?» — попросил глава государства.

Он пояснил, что необходимо оценить стоимость, объемы и географию поставок.

Накануне Нового года Минэкономразвития России предложил ввести до конца 2024 года тарифные квоты на экспорт из ряда регионов РФ консервов из рыбы и морепродуктов, пока определены показатели для Калининградской области.

Позднее Путин на совещании с правительством потребовал скорее решить бюрократические проблемы для открытия дополнительных пунктов пропуска на границе с Китаем.

Ранее ветеринары впервые создали единую систему оценки здоровья рыб.

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