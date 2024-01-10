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Силуанов доложил Путину о ситуации с финансами в России

Путин: бюджетная система страны чувствует себя уверенно, спокойно

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Павел Бедняков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин сообщил, что, по словам главы Минфина Антона Силуанова, бюджетная система страны чувствует себя уверенно. Об этом он сказал на встрече с представителями общественности Анадыря, передает Telegram-канал Кремля.

«Он [Силуанов] докладывал о ситуации в целом с финансами по прошлому году, о планах на наступивший 2024 год. Бюджетная система страны чувствует себя уверенно, спокойно, развивается активно», — сказал он.

В начале года Путин заявил об устойчивости российской экономики и финансовой системы на фоне западных санкций. По его словам, на экономическое положение России не смогли повлиять даже запретительные меры Запада, такие как отключение страны от международной системы расчетов SWIFT.

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов назвал причину стабильной финансовой ситуации в РФ. Он отметил, что экономика «быстро перестроилась, импортозаместилась по целому ряду важнейших направлений».

Ранее экономист рассказал о роли нефтяной отрасли в экономике России.

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