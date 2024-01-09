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Климовский патронный завод национализируют после ЧП с отоплением

Путин поручил национализировать завод в Подольске после ЧП с отоплением

Президент России Владимир Путин поручил национализировать Климовский специализированный патронный завод (КСПЗ) в подмосковном Подольске после ЧП с отоплением. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.

Он отметил, что остановка котельной, как случилось на патронном заводе, предполагает сложные оперативные мероприятия.

«После вскрытия этой информации по решению президента сегодня запущен механизм национализации завода. Мы получили право в рамках ЧС взять в управление эту котельную», — сказал Воробьев.

По словам губернатора Москвоской области, два собственника завода в данный момент находятся за границей. Он подчеркнул, что котельная Климовского специализированного патронного завода, отапливающая 22 тыс. человек, «управляется из рук вон плохо». Глава региона указал, что на самом заводе практически не было квалифицированного компетентного персонала.

Он добавил, что в настоящий момент в Климовске из 176 домов к отоплению подключены только 86. Работу осуществляют свыше 200 бригад, половина из них — электрики. За каждым домом закрепили отдельного человека с бригадой, который контролирует запуск отопления и электричества.

До этого Следственный комитет Московской области после прорыва теплотрасс в Климовске возбудил еще одно уголовное дело по факту превышения должностных полномочий, в рамках него задержан заместитель главы администрации городского округа Подольска.

Ранее в администрации Подмосковья заявили о сокрытии масштабов ЧП на теплосетях.

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