Путин указом снял ограничения с трех международных акционеров

Президент России Владимир Путин убрал ограничения для трех международных акционеров компаний «Полюс» и «ФосАгро». Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

Речь идет о компаниях МКАО «Вандл холдингс лимитед», МКООО «Адорабелла» и МКООО «Хлодвиг энтерпрайзес», которые завершили процесс редомициляцией (смену юрисдикции) на территории России.

«Вандл холдингс лимитед» является акционером российского золотодобытчика «Полюс» с долей 46,35%, при этом до марта 2022 года компания была зарегистрирована на Кипре. Впоследствии МКАО сменило юрисдикцию, зарегистрировавшись на острове Русский под Владивостоком.

«Адорабелла» и «Хлодвиг энтерпрайзес» — акционеры компании-производителя удобрений «ФосАгро», которые совокупно владеют 43,6% акций российской компании. Эти акционеры перерегистрировались из Швейцарии в Калининградскую область в апреле 2022 года.

До этого президент России Владимир Путин изменил порядок исполнения обязательств перед иностранными кредиторами.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».