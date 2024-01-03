В РФ изменился порядок исполнения обязательств перед иностранными кредиторами

Президент России Владимир Путин внес изменения в порядок исполнения обязательств перед иностранными кредиторами. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«На средства и ценные бумаги, учитываемые на счете типа «С», не может быть обращено взыскание по исполнительным документам, наложен арест и в отношении их не могут быть приняты иные обеспечительные меры», — говорится в указе.

Аналогичные изменения касаются средств и ценных бумаг на счете типа «И».

Отмечается, что изменения вступают в силу со дня официального опубликования указа.

До этого Всемирный банк заявил, что долги стран перед РФ в 2022 году выросли на 9%, до $28,9 млрд.

По информации банка, по состоянию на конец прошлого года в общей сложности у 37 стран была непогашенная задолженность перед российскими кредиторами.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».