В Индии раскрыли причину сокращения поставок российской нефти

Сокращение поставок российской нефти в Индию в декабре 2023 года случилась не из-за проблем с оплатой. Об этом заявил министр нефти Индии Хардип Сингх Пури, пишет Bloomberg.

«Проблем с оплатой нет. Это чистая функция цены, по которой наши переработчики будут покупать», — отметил глава ведомства.

Накануне в Индии оценили важность отношений с Россией важность отношений с Россией. По словам министра иностранных дел Субраманьяма Джайшакара, отношения двух стран «важные и устойчивые». Он добавил, что связи с Москвой оказались выгодными для Нью-Дели. Он также отметил важность того, чтобы Индия всегда вдумчиво подходила к сотрудничеству с другими государствами.

Глава МИД Индии находился в России с 25 по 29 декабря и за время визита провел переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым, вице-премьером России, главой Минпромторга Денисом Мантуровым, а также был принят президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее на Западе рассказали, как Россия обходит потолок цен на нефть.