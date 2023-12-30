Аналитик призвал изменить подход к налоговой нагрузке нефтяных и газовых компаний

Нефтяная отрасль формирует стартовые доходы бюджета, которые являются источником роста госзаказа для обрабатывающей промышленности, заявил доцент Финансового университета при правительстве России Леонид Крутаков в своей статье «Министерство финансов играет с цифрами», опубликованной в «Ведомостях».

Эксперт привел цитату главы Минфина Антона Силуанова во время предновогоднего брифинга, согласно которой «по доходам и по расходам у нас выше показатели, чем мы планировали». За счет чего? По его словам, выросли ненефтегазовые доходы — на 3,1 трлн рублей, а нефтегазовые в плане остались на плановом уровне — около 9 трлн рублей по итогам 2023 года».

«Даже если нефтегазовые поступления в бюджет вырастут до 9 трлн рублей (по прогнозам отраслевых экспертов, цифра будет выше), это составит 34,44 % от планируемого Минфином общего объема налоговых поступлений за 2023 года (26,13 трлн рублей). А при росте доходов бюджета до 29,23 трлн рублей вклад нефтегаза составит 30,79%. Именно нефтяная отрасль (шире — энергетика) создает базу, основу для роста экономики. Любой экономики, даже транзакционной и цифровой», — апеллирует Крутаков.

Он подчеркивает, что процессы, происходящие сегодня в нефтяной отрасли, создают тот самый прирост ненефтегазовых доходов в 3,1 трлн рублей, о котором отчитывается перед президентом РФ Минфин.

Эксперт отмечает, что нефть и газ — абсолютно разные отрасли, с разным налогообложением и разным уровнем «выполнения плана по доходам». Эксперт убежден, что не верно «постоянно смешивать нефтяную и газовую отрасли в условный нефтегаз».

«Чтобы объективно оценить вклад в доходы бюджета нефтяной и газовой отраслей, надо учесть одну «хитрость». В «налоговые планы» Минфина не попали 550 млрд руб. НДПИ на ПАО «Газпром», решение об изъятии которых было принято после утверждения параметров бюджета. С учетом «хитрости» ожидаемые (не плановые) газовые сборы в этом году составят 2,2 трлн рублей или 68% от плана, что на 1 трлн рублей ниже запланированных 3,251 трлн руб. (цифры взяты из отчетов Минфина)», — добавляет Крутаков.

Нефтяные доходы, указывает эксперт, наоборот, могут достичь 6,8 трлн рублей (по плану — 6,238 трлн рублей), что в три с лишним раза больше газовых налогов.

«Если же общие расчеты Минфина о «нефтегазовых» поступлениях в бюджет превысят план и достигнут 9 трлн руб., то получается, что и весь налоговый прирост, и триллион «газовых недоимок» будет перекрыт за счет непропорционального роста нефтяных налогов», — пишет автор статьи.

Доцент Финансового университета полагает, что речь надо вести не о «нефтегазовых» и ненефтегазовых налогах, а о смене подходов в финансовой политике страны.

«Надо переходить от бюджетной логики к инвестиционной», — считает эксперт.