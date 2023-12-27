Миллер пообещал вложить в газификацию России рекордные 270,3 млрд рублей

В 2024 году компания «Газпром» планирует вложить рекордную сумму в программу газификации и догазификации регионов — 270 млрд рублей. Об этом заявил глава компании Алексей Миллер на встрече с президентом Владимиром Путиным, пишет ТАСС.

Алексей Миллер пообещал полностью завершить газификацию страны к 2030 году.

«Мы намерены ускорить темпы работы по газификации и догазификации страны в следующем году. Мы выделили рекордную сумму — 270,3 млрд рублей. Это на 33,5 млрд рублей больше, чем в текущем году», — сообщил глава компании.

По планам, к 1 января 2024 года уровень газификации должен достичь 89% от общего потенциала сетевой газификации. В рамках программы догазификации, в текущем году «Газпром» выполнил на 50% больше работ, чем в 2022 году. В 2023 году компания провела газификацию в 400 населенных пунктах и построила 2,9 тыс. километров магистральных газопроводов.

Во время прямой линии с президентом Владимиром Путиным, граждане попросили провести газ в деревню Елпатьево Ярославской области. Президент пообещал «обязательно посмотреть». Но позже региональное правительство сообщило, что в Елпатьево проживает всего 11 человек, поэтому деревня не включена в программу газификации на 2022-2031 годы.

Ранее Еврокомиссия объявила о планах отказаться от российского газа к концу десятилетия.