В Красноярском крае заявили об отсутствии дефицита куриных яиц

Торговые сети Красноярского края не испытывают дефицит куриных яиц. Об этом в интервью ТАСС сообщил губернатор региона Михаил Котюков.

По его словам, торговые сети стараются обеспечить наличие продукта на прилавках.

Чиновник также поделился, что на следующий год запланировано создание новых объектов в аграрном секторе. В частности, сейчас строится завод по производству соков и детского питания в Емельяновском районе Красноярского края, который сможет выпускать более 400 тысяч тонн продукции в год, а в Минусинском и Шушенском районах создаются новые животноводческие комплексы, в Ачинске — цех по изготовлению сыра.

14 декабря в ходе пресс-конференции по итогам года президент России Владимир Путин заявил, что куриные яйца в стране подорожали из-за увеличения спроса на фоне роста доходов населения, при этом не возросли объемы производства продукта, не был вовремя открыт импорт в должном объеме.

23 декабря Россельхознадзор сообщил, что в Россию прибыла вторая партия яиц из Азербайджана объемом 18 тонн.

Ранее сообщалось, что магазинам могут разрешить бесплатно раздавать продукты.