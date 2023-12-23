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В Турции испугались проблем в отношениях с Россией из-за санкций США

Halk TV: банки Турции ждут проблемы с Россией из-за указа о санкциях США

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Depositphotos

Из-за указа президента США Джо Байдена, расширяющего правовые основания для введения санкций в отношении Российской Федерации, турецкие банки станут более внимательными в деловых отношениях с российскими предприятиями. Об этом сообщил телеканал Halk TV.

Подписанный накануне указ Байдена предоставляет возможность отключать от финансовой системы банки, содействующие России в обходе ограничений против ее военно-промышленного комплекса, и блокировать импорт продукции российского производства, в том числе морепродуктов, алкоголя и алмазов, переработанных в третьих странах.

Halk TV отмечает, если турецкие банки будут более осторожны в деловых отношениях с Россией, это позволит уменьшить количество обвинений в том, что Анкара помогает Москве обходить рестрикции. Кроме того, указ Байдена может затруднить турецким финансовым организациям проведение операций в американских доллара, что в свою очередь отрицательно скажется на внешней торговле и инвестициях республики.

Также журналисты считают, что указ может создать неопределенность в экономике Турции и привести к замедлению ее роста. В статье подчеркивается, что реакция Анкары на указ будет зависеть от того, как он будет реализован и как повлияет на турецко-американские отношения.

Ранее США расширили список антироссийских санкций.

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