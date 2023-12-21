В России заметили сокращение производителей яиц и кур

Число организаций, занимающихся разведением сельскохозяйственной птицы и производством яиц в России, за последние три года снизилось на 11,8% — с 5,65 тыс. до 4,9 тыс. Об этом пишетТАСС со ссылкой на данные исследования аналитического проекта «Контур.Фокус».

По словам эксперта «Контур.Фокуса» Антона Яковлева, основное влияние на отрасль оказали санкции — из-за них возникли перебои с поставками кормов, эмбрионов птицы, ветеринарных препаратов, технологического оборудования. Процесс импортозамещения в смежных отраслях идет недостаточно быстро, что сказывается на производстве яиц и мяса птицы.

За три года в России было зарегистрировано 1995 новых производителей яиц и птицы, в то же время 2784 компании этой сферы прекратили свою деятельность.

Большинство предприятий отрасли сосредоточено в Татарстане, Краснодарском крае, Башкирии, Дагестане и Ростовской области. Однако во всех этих регионах также наблюдалось сокращение числа производителей.

Наименьшее количество компаний данного профиля работает в ЯНАО, Туве, Херсонской области от 2 до 7 организаций. Это объясняется суровыми климатическими условиями, неподходящими для выращивания птицы.

«Из-за санкций и сбоев с импортом многие небольшие хозяйства вынуждены были прекратить деятельность. А крупные производители, имеющие собственную кормовую базу, смогли в целом сохранить объемы, но и они испытывают сложности», — констатирует Яковлев.

До этого эксперт назвал последствие поставки яиц из Азербайджана в РФ.

Ранее производителей яиц в Удмуртии предостерегли от необоснованного роста цен.