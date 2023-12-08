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В Минпромторге России назвали рекордными объемы торговли с Индией

Замглавы Минпромторга РФ Груздев заявил о рекордном объеме торговли с Индией

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Виталий Аньков/РИА «Новости»

После ввода международных санкций объемы торговли России и Индии оказались рекордными. Об этом заявил заместитель главы Минпромторга Алексей Груздев, его слова приводит ТАСС.

Замминистра сообщил о росте российских поставок в Дели не только традиционных товаров, но и продовольствия, в том числе подсолнечного и соевого масла. В свою очередь, Россия увеличила закупки в Индии оборудования и комплектующих, которые востребованы в отечественной промышленности. Одновременно Груздев подчеркнул, что двум странам нужно и в дальнейшем продолжать работу по диверсификации структуры торговых отношений.

7 декабря президент России Владимир Путин в ходе выступления на форуме ВТБ «Россия зовет!» заявил, что двусторонние отношения Москвы и Нью-Дели продолжают развиваться по всем направлениям, вопреки попыткам недружественных стран надавить на индийского премьер-министра Нарендру Моди.

В конце августа РИА Новости со ссылкой на статистику аналитиков министерства торговли и промышленности Индии сообщило о том, что объем взаимной торговли Москвы и Дели увеличился в три раза по итогам января-июня этого года и достиг $33,5 млрд.

Ранее Индия резко увеличила объем нефти, импортируемой из России и Ирака.

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