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Уганда предложила России вложиться в нее

Президент Уганды Мусевени предложил России вложиться в производство в стране

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Global Look Press

Президент Уганды Йовери Мусевени заявил, что Россия могла бы участвовать в развитии коммуникаций и транспорта страны. Об этом сообщает РИА Новости.

Как отметил Мусевени на сессии «Россия — Африка: от программных установок к практическим результатам», РФ могла бы вкладывать средства в производство товаров и услуг в стране, а также развивать автомобильные и железные дороги в Уганде.

В июле президент России Владимир Путин заявил, что Африку и РФ объединяет осуждение использования правовой, климатической и гендерной повестки «в неблаговидных политических целях». Заявление было сделано президентом в Санкт-Петербурге на пленарном заседании второго саммита «Россия-Африка». Также президент отметил, что Россия и Африка схожи в том, что не приемлют односторонние санкции и ограничительные меры против государств, а также мировой порядок, основанный на непонятно чьих правилах.

Ранее Милонов поддержал решение Уганды запретить каминг-ауты представителей ЛГБТ.

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