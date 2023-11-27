Путин утвердил федеральный бюджет РФ на 2024-2026 годы

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2024 год, а также на плановый период с 2025 по 2026 годы. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Как указано в тексте закона, в следующем году государственные доходы должны составить 35,065 трлн рублей. При этом ожидается, что в 2025 и 2026 годах этот показатель достигнет отметки в 33,552 трлн рублей и 34,051 трлн рублей соответственно.

В свою очередь, расходы прогнозируются на уровне 36,66 трлн рублей по итогам 2024 года. За следующие за ним два года планируется потратить 34,382 трлн рублей и 35,587 трлн рублей соответственно.

Также ожидается, что дефицит бюджета в следующем году достигнет отметки в 1,595 трлн рублей. В 2025 и 2026 годах соответствующие значения должны быть ниже — 0,83 трлн рублей и 1,536 трлн рублей.

23 ноября вице-президент Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Сурен Варданян призвал столичные власти как можно быстрее принять закон о бюджете города на 2024 год. По его словам, решить этот вопрос в кратчайшие сроки необходимо из-за экономической нестабильности в мире и введения антироссийских санкций странами Запада.

Ранее стало известно о планах Министерства финансов РФ обязать глав восьми регионов страны лично отвечать за дефицит бюджета.