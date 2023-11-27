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В России введут штрафы за невыполнение требования о продаже валюты

Комитет ГД одобрил ответственность за нарушение правил о выручке в валюте

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Shutterstock

Комитет Госдумы по государственному строительству рекомендовал депутатам одобрить в первом чтении законопроект о введении административной ответственности за невыполнение требований компаниями об обязательной продаже части валютной выручки на внутреннем рынке РФ. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно инициативе, для должностных лиц размер штрафа составит от 40 до 50 тысяч рублей. Для организаций штраф будет равен трем четвертям от непроданной части валютной выручки в нарушение установленного порядка.

Данный законопроект был внесен в Госдуму группой депутатов и сенаторов в ноябре вместе с другой инициативой об изъятии акций у иностранных компаний из недружественных стран. Рассмотрение документа запланировано на ближайшее пленарное заседание нижней палаты парламента 30 ноября.

11 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ о возврате обязательной продажи валютной выручки для крупнейших российских экспортеров. Принятое решение вкупе с повышением ключевой ставки до 15% позволило укрепить курс рубля более чем на 10% за почти два месяца.

Ранее в России анонсировали ужесточение контроля за операциями компаний за рубежом.

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