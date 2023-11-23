Кабмин ожидает указа Путина о новой стратегии развития искусственного интеллекта

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что правительство ожидает в ближайшее время, что президент России Владимир Путин подпишет указ об утверждении обновленной стратегии развития искусственного интеллекта (ИИ), передает ТАСС.

«Мы ожидаем, что в ближайшее время выйдет указ президента об утверждении новой стратегии развития ИИ», — сказал Чернышенко на международной конференции по ИИ и анализу данных AI Journey 2023.

По его словам, данная стратегия будет отвечать масштабным вызовам, стоящими перед РФ и в целом рынка ИИ. Документ коснется создания вычислительных мощностей, передовых научных разработок и роста темпов внедрения ИИ в отраслях экономики и госуправлении.

23 ноября Чернышенко открыл второй день международной конференции AI Journey. По его мнению, 2030 году технология ИИ добавит к ВВП РФ 6% или 11,2 трлн рублей, а размер российского рынка ИИ-решений к указанному периоду вырастет в 5 раз.

Ранее Bloomberg написало о кризисе на рынке микрочипов.