Минфин России выплатил купон по евробондам с погашением в 2027 и 2032 годах

Министерство финансов Российской Федерации выплатил в рублях купон по выпускам суверенных евробондов с погашением в 2027 и 2032 годах, передает пресс-служба ведомства.

Как сообщает Минфин, платежный агент по еврооблигациям Национальный расчетный депозитарий (НРД) получил «средства для выплаты купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации со сроком погашения в 2027 году и в 2032 году в общей сумме 3,6 миллиарда рублей (эквивалент 37,2 миллиона евро)».

Ранее частные инвесторы призвали российское правительство ввести ограничения на объемы государственного кредитования Белоруссии, а также прекратить предоставлять займы из-за невыплат Минска по бондам. Соответствующее обращение направлено заместителю министра экономического развития РФ Дмитрия Вольвача.

До этого президент России Владимир Путин утвердил временный порядок исполнения долговых обязательств РФ по еврооблигациям. В документе идет речь об обязательствах как перед резидентами, так и перед иностранными кредиторами. Подразумеваются бумаги, которые учитываются иностранными депозитариями — организациями, занимающимися хранением ценных бумаг и учетом прав на них.

Ранее сообщалось, что Центробанк РФ увеличит продажи валюты почти в 10 раз.