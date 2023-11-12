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Крупнейшие производители алмазов хотят восстановить цены на камни

Bloomberg: АЛРОСА и De Beers предприняли ряд шагов для повышения цен на алмазы

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Алроса

Представители крупных алмазных компаний, среди которых АЛРОСА и De Beers, из-за резкого падения цен на 25-30% начали предпринимать ряд шагов для восстановления цен на камни. Об этом сообщает Bloomberg.

Стоимость необработанных камней упала почти на 30% с начала текущего года.

Например, алмазная корпорация De Beers начала проявлять гибкость и сняла ограничения на свои контрактные условия. В руководстве корпорации ожидали, что такая кардинальная мера позволит продать драгоценных камней на 400-500 млн долларов. Тем не менее во время недавних торгов общая сумма сделок составила лишь 80 млн долларов.

Как уточнили в агентстве, российская группа алмазодобывающих компаний АЛРОСА осенью приостановила продажу камней на два месяца по запросу Индии. В результате прекращения предложений и послаблений для покупателей падение цен остановилось.

«Мы ожидаем некоторого циклического восстановления на алмазных рынках», — добавил работник американского инвестиционного банка Jefferies Кристофер ЛаФемина.

До этого стало известно, что Россия впервые заняла более трети мирового рынка производства алмазов.

Ранее Центробанк РФ поднял ключевую ставку до 15%.

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