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Великобритания ввела санкции против главы Росфинмониторинга

Великобритания ввела санкции против главы Росфинмониторинга Юрия Чиханчина

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Великобритания ввела санкции против главы Росфинмониторинга Юрия Чиханчина. Обновленный список опубликован на сайте британского правительства.

Британия ввела новые санкции против 29 российских физических лиц и граждан. В список попали Российский союз промышленников и предпринимателей, Уральская горно-металлургическая компания, Российская национальная перестраховочная компания, «Красцветмет», золотодобывающая компания Nord Gold и две компании из ОАЭ.

Санкции были введены также в отношении президента «Южуралзолото Группа компаний» Константина Струкова, жены миллиардера Алексея Мордашова Марины Мордашовой.

До этого глава внешнеполитического ведомства Европейского союза Жозеп Боррель заявлял, что 13 ноября анонсирует новый пакет санкций против Российской Федерации, в который могут быть включены российские алмазы.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.

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Санкции против России
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