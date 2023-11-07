Турция прекратила реализацию энергопроектов с Израилем

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар сообщил о прекращении реализации проектов с Израилем в сфере энергетики. Об этом он заявил в эфире телеканала A-para, передает ТАСС.

«Говорить о реализации проектов с Израилем в таких условиях было бы неуместным. Единственное, о чем можно говорить, это о поставках электроэнергии и воды в Газу», — сказал он.

7 ноября лидеры ХАМАС во главе с председателем политбюро Исмаилом Ханией прибыли в Турцию для встречи с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

До этого Эрдоган сообщал, что больше не может считать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху «своим собеседником». Он отмечал, что руководитель Национальной разведывательной организации Турции Ибрагим Калын все еще поддерживает контакты с израильскими властями. Также он проводит встречи с представителями движения ХАМАС и Палестины.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.