Валютный рынок России после указа стабилизировался

Президент России Владимир Путин заявил, что валютный рынок страны пришел в стабильное состояние после указа об обязательной продаже валютной выручки. Об этом сообщает РИА Новости.

«Замедлению инфляции должна способствовать стабилизация валютного рынка. Здесь вступил в силу указ об обязательной продаже валютной выручки», — сказал Путин.

Он также отметил, что на данный момент ведется мониторинг деятельности по ряду компаний и банкам.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что идеи Запада запретить поставки в РФ отверток и других мелких товаров являются абсурдными. Путин также ожидает усиления против России санкций, которыми западные страны уже сами себя наказали.

Накануне журнал Forbes писал, что экономика России сохраняет устойчивость после полутора лет санкций Запада и специальной военной операции на Украине. По мнению издания, российская экономика не рухнула, как предрекали многие эксперты.

31 октября агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщало, что Евросоюз разрабатывает 12-й пакет ограничительных мер против России, нацеленный на €2,5 млрд импорта из РФ и столько же экспорта в сумме около $5,3 млрд.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».