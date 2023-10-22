Миллер назвал срок начала поставок газа из России в Китай

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил в эфире программы «Москва. Кремль. Путин», что «Газпром» начнет поставки в Китай по «дальневосточному маршруту» не позднее 2027 года.

«Крайний срок начала поставок по «дальневосточному маршруту» у нас 2027 год», — сказал он.

Ранее Миллер заявил, что «Газпром» по договоренности будет поставлять в Венгрию дополнительные объемы газа на постоянной основе в предстоящий осенне-зимний период.

По его словам, в этом году Венгрия уже получила 1,3 млрд кубометров газа сверх плана. Миллер заверил, что и дальше будут идти поставки сверх обязательств по контракту, чтобы обеспечить энергобезопасность страны. Ранее глава МИД Венгрии заверил, что страна получит весь нужный объем газа из России, несмотря на решение Болгарии о повышении тарифа на транзит. По его словам, это решение не повлияет на поставки.

Кроме того, Миллер упомянул и о текущем положении дел в компании.

Ранее стало известно, когда цены на нефть упадут до $50 за баррель.