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ОПЕК+ не будет созывать внеочередное заседание

ОПЕК+ не стала реагировать на призыв Ирана ввести эмбарго на нефть для Израиля

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Reuters

ОПЕК+ не планирует проводить экстренное заседание или предпринимать немедленные действия после призыва министра иностранных дел Ирана к странам Организации Исламского Сотрудничества ввести нефтяное эмбарго и другие санкции против Израиля. Об этом сообщили агентству Reuters два источника в альянсе.

По словам одного из них, ОПЕК не является политической организацией. Аналитики Reuters ранее отметили, что на фоне эскалации палестино-израильского конфликта в цену нефти закладывается рисковая премия. Эксперт Вивек Дхар считает, что принц Саудовской Аравии имеет основания сдерживать добычу, поскольку ей нужна цена выше $85 за баррель.

Кроме того, Дхар отмечает, что Саудовской Аравии нужно учитывать мнение инвесторов для диверсификации экономики. Рост напряженности может сорвать привлечение королевством $100 млрд в рамках проекта «Виденье-2030», который призван диверсифицировать экономику Саудовской Аравии.

Накануне Ближний Восток назвали самым опасным регионом на планете.

Ранее цена на фьючерсы марки нефти Brent впервые с 2 октября 2023 года поднялась выше отметки $93 за баррель.

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Война в Израиле
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