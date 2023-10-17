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Силуанов улучшил прогноз по дефициту РФ в 2023 году

Силуанов: дефицит бюджета России в 2023 году составит чуть более 1% ВВП

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Дефицит бюджета РФ в 2023 году будет чуть больше 1% ВВП. Об этом сообщат ТАСС со ссылкой на заявление министра финансов РФ Антона Силуанова.

По словам главы Минфина, «финансы России чувствуют себя устойчиво», а дефицит бюджета окажется ниже запланированного уровня в 2% ВВП. Силуанов отметил, что в следующие три года Минфин планирует держать дефицит бюджета на отметке ниже 1% ВВП.

Ранее Силуанов заявлял, что бюджет России адаптировался к санкциям, а доходы превышают расходы. По его словам, это обеспечивается благодаря мерам по лимитированию расходов и перенаправлению средств на приоритетные направления. Кроме того, министр отметил устойчивость российской экономики.

Недавно Счетная палата РФ в заключении на проект бюджета на новую трехлетку отметила, что правительство недостаточно обосновало корректировку бюджетного правила, а к 2026 году расходы на покрытие госдолга превысят ассигнования на здравоохранение и образование. По мнению госаудиторов, проект бюджета содержит несопоставимые прогнозы от ЦБ и Минэкономики, причем существуют значительные риски недостижения новой цены отсечения нефти в $60. Это может привести в конечном счете к серьезному недополучению бюджетом запланированных средств.

Ранее замглавы Минфина Алексей Сазанов заявил, что в ближайшие годы не планируется повышение налоговых ставок.

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