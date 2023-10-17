Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Минтруд посчитал количество россиян, занятых в теневом секторе

Минтруд считает, что в теневом секторе экономики заняты 663 тыс. россиян

close
100%
Depositphotos

Министерство труда России считает, что в теневом секторе экономики заняты 663 тыс. россиян, сообщает газета «Известия».

Цифру 663 882 мониторинг Минтруда показал в 2022 году — такое количество российских граждан работали, находясь в неформальных трудовых отношениях.

Согласно докладу Минтруда, ведомство планирует проанализировать, как стимулировать компании к снижению неформальных трудовых отношений по высокорисковым отраслям — среди таких указаны гостиничный и ресторанный бизнес, строительство, транспорт, сельское хозяйство, а также торговля и услуги.

Среди других идей по снижению числа занятых в теневом секторе граждан — создание общедоступного реестра работодателей, у которых выявили факты нелегальной занятости.

До этого в России зафиксировали снижение миграционного прироста.

Ранее в РФ была установлена единая ставка НДФЛ для удаленных работников.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий