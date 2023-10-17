Минтруд посчитал количество россиян, занятых в теневом секторе

Министерство труда России считает, что в теневом секторе экономики заняты 663 тыс. россиян, сообщает газета «Известия».

Цифру 663 882 мониторинг Минтруда показал в 2022 году — такое количество российских граждан работали, находясь в неформальных трудовых отношениях.

Согласно докладу Минтруда, ведомство планирует проанализировать, как стимулировать компании к снижению неформальных трудовых отношений по высокорисковым отраслям — среди таких указаны гостиничный и ресторанный бизнес, строительство, транспорт, сельское хозяйство, а также торговля и услуги.

Среди других идей по снижению числа занятых в теневом секторе граждан — создание общедоступного реестра работодателей, у которых выявили факты нелегальной занятости.

До этого в России зафиксировали снижение миграционного прироста.

Ранее в РФ была установлена единая ставка НДФЛ для удаленных работников.