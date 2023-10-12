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Россия и Киргизия увеличат товарооборот до $5 млрд

Президент Киргизии Жапаров: товарооборот с Россией вырастет до $5 млрд

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Владислав Воднев/РИА «Новости»

Президент Киргизии Садыр Жапаров сообщил, что действительный уровень товарооборота с Россией не соответствует желаемому уровню двух стран, его намерены увеличить до пяти миллиардов долларов. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы сошлись во мнении, что товарооборот не отвечает имеющемуся потенциалу, договорились принять меры по его увеличению и выйти на уровень взаимной торговли до $5 млрд», — сказал киргизский лидер.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин начал переговоры со своим киргизским коллегой Садыром Жапаровым в госрезиденции «Ала-Арча» в Бишкеке. На встрече присутствуют делегации двух стран.

По итогам встречи президентов двух стран ожидается подписание пакета межправительственных, межведомственных и других документов. Путин и Жапаров примут участие в мероприятии, посвященном 20-летию военной авиабазы Российской Федерации в киргизском городе Кант. Кроме того, политикам доложат о проходящих в Киргизии 9-13 октября совместных учениях стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Нерушимое братство — 2023».

Ранее Владимир Путин подписал указ о награждении президента Киргизии Жапарова орденом Почета.

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