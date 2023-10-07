Глава Минфина РФ Силуанов ответил на вопрос о курсе доллара вопросом «А сколько надо?»

Министр финансов РФ Антон Силуанов ответил на вопрос Лайфа, есть ли предел у роста курса доллара, и просматриваются ли шансы на его падение.

«А сколько надо? А кому? Я высказывался на Московском финансовом форуме: кому больше, кому меньше. Нам главное, чтобы [была] стабильность и предсказуемость», — заявил министр.

Он не ответил на вопрос, стабильный и предсказуемый ли сегодня курс доллара, из-за нехватки времени.

Президент Российской Федерации Владимир Путин 5 октября в рамках пленарного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что мировая финансовая система, cозданная на основе доллара, постепенно рушится. По его словам, валюта является производной от мощи экономики государства, которое эмитирует эту валюту, а доля американской экономики в мировом ВВП сокращается — «это очевидные вещи».

До этого доллар превысил отметку в 100 рублей впервые с середины августа и достиг 100,8 рубля. На закрытии торгов Московской биржи в пятницу курс доллара остановился на уровне 100,405, а евро — 105,7725 рубля. Инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов назвал текущее ослабление курса рубля «неадекватным».

На следующей неделе курс доллара составит 97–102 рубля, спрогнозировал в беседе с «Газетой.Ru» инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин.

Ранее стало известно, что будет с курсом рубля в октябре.